VIOLA PARK, L'Italia Under 20 surclassa 4-1 la Romania

L'Italia Under 20 non inciampa al Viola Park e stende 4-1 la Romania. Gli azzurrini di Bernardo Corradi, al centro sportivo della Fiorentina, hanno ottenuto il terzo successo in Elite League, il primo in casa dopo quelli contro Cechia e Polonia in trasferta, al termine di una partita condotta con autorità dal 1' al 90'. Una vittoria, quella dell'Italia, già blindata nel primo tempo grazie alle reti di Adam Bakoune (Milan), Luca Lipani (Sassuolo) e Raphael Kofler (Sudtirol) e resa ancor più rotonda nella ripresa dal rigore trasformato da Lorenzo Anghelè (Juventus), prima del gol della bandiera di Trica.