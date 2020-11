VIOLA, Nuovi arrivi: leader Amrabat ma ancora 0 gol

Come stanno andando i nuovi arrivi nelle venti squadre di Serie A? Dopo sette partite si può incominciare a stilare un primo bilancio del mercato estivo, molto meno esplosivo degli altri anni fra i minori incassi dovuti all'epidemia Coronavirus e la pausa ristretta fra i due campionati, il primo finito ad agosto e l'altro iniziato alla fine di settembre, rispetto ai tre mesi soliti. Come analizza TMW, quello della Fiorentina è stato un mercato importante: a livello di risultati non sono ancora stati raccolti i frutti previsti, come dimostra il cambio in panchina. Fra i volti nuovi, quello che ha più gettoni è Giacomo Bonaventura, presente in 7 uscite di quella che fino a pochi giorni fa era la squadra di Iachini. Una in meno per Sofyan Amrabat, che però in fatto di minutaggio è avanti a tutti. José Maria Callejon, dopo l’arrivo nelle ultime battute di mercato, ha visto il campo 4 volte prima dello stop causa Covid-19. Le presenze di Lucas Martinez Quarta sono soltanto 3 e non propriamente positive, ma il tempo è tutto dalla sua parte. Quindi Borja Valero, rientrato dall’Inter e in campo 2 volte prima dell’infortunio, e Antonio Barreca: l’ex Monaco è stato schierato in campo una sola volta, al posto dell’inamovibile Biraghi. Piccola curiosità: in campionato, per il momento, non è arrivato neanche un gol dai nuovi acquisti.

I NUMERI

Sofyan Amrabat - 6 presenze, 528 minuti

José Maria Callejon - 4 presenze, 1 gol, 235 minuti

Antonio Barreca - 1 presenza, 78 minuti

Lucas Martinez Quarta - 3 presenze, 230 minuti

Borja Valero - 2 presenze, 40 minuti

Giacomo Bonaventura - 7 presenze, 452 minuti