VIOLA-LAZIO, Da Belotti a Immobile: i principali numeri

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Come al solito, la Lega Serie A ha pubblicato sui suoi canali ufficiali le statistiche e le curiosità principali di ogni match in programma nel turno di campionato. Di seguito quelle relative a Fiorentina-Lazio, di scena lunedì sera al Franchi:

La Fiorentina ha raccolto soltanto un punto nelle ultime cinque sfide contro la Lazio in Serie A TIM (1N, 4P) e nel parziale ha trovato la rete solo in occasione della gara pareggiata (1-1, 29 gennaio 2023). La Fiorentina ha perso nove delle ultime 12 sfide (1V, 2N) di Serie A TIM giocate contro la Lazio; nel periodo (dal 2018), quella bianconceleste è la squadra contro la quale la squadra viola ha subito più sconfitte nel massimo torneo (nove appunto, il 75% del totale).

La Lazio ha vinto le ultime due trasferte contro la Fiorentina senza subire gol (3-0 il 5 febbraio 2022 e 4-0 il 10 ottobre 2022) e non ha mai vinto tre gare di fila sul campo della Viola mantenendo sempre la porta inviolata in Serie A TIM. Dopo avere chiuso il 2023 al quarto posto in questa Serie A TIM (alle spalle solo di Inter, Juventus e Milan), con una media punti di 1.83 a partita (33 in 18 gare), la Fiorentina sarebbe virtualmente 15a considerando solo i match di campionato giocati da inizio 2024, con una media punti soltanto di 0.71 a match, per un bottino di cinque punti in sette sfide di campionato: meglio soltanto di Sassuolo, Lecce, Frosinone (tutte a quattro) e Salernitana (uno) nell’anno solare.

La Lazio ha alternato una sconfitta ad una vittoria nelle ultime quattro gare di Serie A TIM, in cui ha sempre trovato la rete; la squadra di Maurizio Sarri non segna per cinque match di fila in un singolo campionato dal periodo tra gennaio e febbraio 2023 (serie arrivata a sei). Dopo avere perso cinque delle prime sette trasferte (2V) di questo campionato, la Lazio ha subito soltanto una sconfitta in tutte le successive sei gare esterne – quella per 3-1 sul campo dell’Atalanta il 4 febbraio – vincendone ben quattro nel parziale (1N), compresa la più recente, per 2-0, contro il Torino.

La Fiorentina è l’unica squadra contro la quale la Lazio ha segnato più di 200 gol in Serie A TIM: 208 le reti rifilate dai biancocelesti alla squadra toscana nel massimo campionato, ovvero 11 in più rispetto a qualsiasi altra avversaria nella competizione (197 al Bologna). Fiorentina e Lazio sono tra le squadre ad aver segnato più gol in questa Serie A TIM al termine di azioni manovrate (composte da almeno 10 passaggi di fila): quattro per entrambe, meno solo di Inter (otto), Torino (cinque) e Roma (cinque).

Soltanto contro Napoli (12) e Juventus (11), Andrea Belotti ha subito più sconfitte che contro la Lazio (10) in Serie A TIM; l’attaccante della Fiorentina (quattro gol contro i biancocelesti, tutti con la maglia del Torino) ha segnato l’unica sua rete con la Fiorentina al Franchi, contro il Frosinone, e non va a bersaglio per due match interni di fila nella competizione da novembre-dicembre 2020, con il Torino, contro Sampdoria e Udinese.

Ciro Immobile è vicino al traguardo delle 250 partecipazioni attive in Serie A TIM (249 al momento, di cui 200 gol segnati e 49 assist forniti); inoltre, ha preso parte a sei reti (quattro gol, due assist) nelle ultime cinque presenze sul campo della Fiorentina in Serie A TIM, andando a segno in ciascuna delle ultime due trasferte della Lazio contro i viola in campionato.