VIOLA, Gli orari delle partite dal 18° al 22° turno

Attraverso un comunicato ufficiale la Lega di Serie A ha reso noti quelli che saranno gli anticipi ed i posticipi delle ultime due giornate di andata e delle prime tre di ritorno. La Fiorentina sarà impegnata nel lunch match della diciottesima giornata a Bologna contro i rossoblù lunedì 6 gennaio, mentre chiuderà il suo girone di andata domenica 12 gennaio in casa con la SPAL alle 15:00. Il girone di ritorno inizia con un anticipo per i viola che scenderanno in campo sabato 18 gennaio alle 20:45 contro il Napoli, mentre saranno impegnati in casa contro il Genoa nel successivo turno sabato 25 gennaio alle 18:00. Infine sarà ancora lunch match il 2 febbraio contro la Juventus all'Allianz Stadium.

Ecco il quadro completo per le gare dei viola qui di seguito:

18^a giornata: Lunedì 6 gennaio 2020 ore 12.30 BOLOGNA – FIORENTINA

19^a giornata: Domenica 12 gennaio 2020 ore 15.00 FIORENTINA – SPAL

20^a giornata: Sabato 18 gennaio 2020 ore 20.45 NAPOLI – FIORENTINA

21^a giornata: Sabato 25 gennaio 2020 ore 18.00 FIORENTINA – GENOA

22^a giornata: Domenica 2 febbraio 2020 ore 12.30 JUVENTUS – FIORENTINA