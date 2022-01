VIOLA, Domani Callejon in panchina. Drago dal 1'?

Come scrive La Nazione, Vincenzo Italiano in vista del Napoli opterà per il turnover. A cominciare da Dragowski che - si legge - non scende in campo dal 3 ottobre e potrebbe ritrovare una maglia da titolare. In difesa è pronta un’occasione per Venuti e Igor, stesso discorso per Duncan a centrocampo. In attacco, assieme a Vlahovic e Gonzalez, ci sarà uno tra Saponara e Ikoné. Panchina per Callejon dopo l’erroraccio di Torino in occasione del secondo gol di Brekalo.