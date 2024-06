VIOLA, 5° per giocatori concessi alla Nazionale

FirenzeViola.it

Con l'arrivo delle convocazioni definitive di Spalletti per EURO2024(Qui la lista completa dei 26) il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica dei club italiani che nella storia hanno dato più calciatori alla Nazionale. In questa speciale graduatoria la Fiorentina, che non avrà nessun rappresentante nella spedizione azzurra in Germania, si trova al quinto posto con 80 giocatori per un totale di 360 presenze. In prima posizione invece c'è la Juventus con 154 giocatori e 2526 presenze complessive.

Sul podio le due milanesi con l'Inter seconda(116 giocatori e 1511 presenze) e il Milan terzo(110 calciatori e 1427 presenze).