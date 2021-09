VIDEO, Viola di nuovo al lavoro: la testa è all'Udinese

Fiorentina già in campo questa mattina per preparare la sfida di domenica pomeriggio alla Dacia Arena contro l'Udinese. I viola avranno il cospicuo vantaggio di poter giocare il match con ben 48 ore di riposo in più rispetto ai friulani, che scenderanno in campo questa sera all'Olimpico contro la Roma per il posticipo della 5a giornata di campionato. Ecco il video pubblicato dalla società gigliata su suoi canali social con alcune immagini della seduta di stamattina: