VIDEO, Toldo ricorda Wembley: "Che gol fece Bati!"

Continuano le riprese del docufilm ("El numero nueve") di Gabriel Omar Batistuta sulla sua vita: come mostrano le immagini pubblicate dal Re Leone sul suo profilo Instagram, ieri Batigol si è incrociato al piazzale Michelangelo con Francesco Toldo, con il quale ha ricordato i momenti più belli vissuti in maglia viola a cavallo degli anni '90: "Arsenal-Fiorentina è stata una delle gare più emozionanti tra quelle giocate durante la mia avventura a Firenze" - ha raccontato l'ex portiere, ora dirigente dell'Inter - "Mi ricordo un gran gol di Gabriel. Il portiere era David Seaman, uno dei miei idoli. Quasi imbattibile, ma io conoscevo la forza del nostro numero 9 e le sue doti, sapevo che non c’era portiere capace di resistergli”.