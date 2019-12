VIDEO, Ribery e Boateng corrono il Tour de...Firenze

I giocatori viola oggi riposano, ma Ribery e Boateng si allenano per recuperare dai rispettivi infortuni. Entrambi infatti hanno saltato la gara di Torino e soprattutto per il francese è corsa contro il tempo per recuperarlo se non con l'Inter per la Roma prima della sosta. Così oggi i due giocatori si sono ritrovati in palestra a fare cyclette e il ghanese ha scherzato sul francese e il Tour de France, ribattezzato per l'occasione "Tour de Firenze".