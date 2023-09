VIDEO, Il primo gol di Ranieri con la maglia della Viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Per celebrare il primo gol in maglia viola di Luca Ranieri, la Fiorentina ha postato sui propri canali social il gol del difensore. Inoltre, giovedì contro il Genk, Ranieri ha segnato la sua prima doppietta in carriera. Tra poche ore la Viola giocherà contro l'Udinese alla Dacia Arena e i tifosi sperano in un'altra ottima prestazione del giocatore come quella di giovedi. Di seguito il video del primo con con la maglia della Fiorentina di Ranieri: