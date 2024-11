VIDEO, Gli auguri della Fiorentina Femminile a Commisso

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Anche la Fiorentina Femminile, come la prima squadra maschile, la Primavera e la squadra di Quarto Tempo, ha voluto fare gli auguri al presidente Rocco Commisso attraverso un video pubblicato sul profilo ufficiale. Oltre alle giocatrici anche coach Sebastian De la Fuente ha mandato i suoi saluti: "Spero abbia passato una bella giornata accanto alla sua famiglia - dice il tecnico viola - e grazie per tutto quello che fa per la Fiorentina".