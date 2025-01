VIDEO, Fiorentina-Torino 1-1: gli highlights del match

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2025

Continua il momento negativo della Fiorentina che nel lunch match della 21° giornata di Serie A pareggia 1-1 in casa contro il Torino. Nel primo tempo la partita si era messa nelle migliori condizioni per i viola con l'espulsione per doppia ammonizione di Dembelè dopo soli 33 minuti e la rete del vantaggio di Kean al 38' in tap-in dopo una bella parata di Milinkovic-Savic su Colpani. Nella ripresa la Fiorentina non riesce a segnare il gol del raddoppio commettendo l'errore di lasciare aperta la gara.

Il Torino allora ne approfitta con Gineitis che, sfruttando un erroraccio in costruzione di Comuzzo e Adli, punisce De Gea piazzando il pallone in porta da dentro l'area di rigore. Secondo punto in sei partite per i gigliati che non vincono dalla sfida contro il Cagliari del 8 dicembre scorso. Di seguito gli highlights del match: