VIDEO, Ecco la doppietta segnata da Pedro ieri notte

Pedro non si ferma più: il brasiliano da quando è tornato in patria sembra rinato, tutt'altro rispetto alla scialba copia vista in poco più di 6 mesi a Firenze. Protagonista ancora una volta col suo Flamengo, l'attaccante classe '97 ha trascinato nella notte il club rubro-negro ai quarti di finale della Copa do Brasil: ecco lo splendido sinistro al giro con cui ha sbloccato la gara contro l'Atletico Paranaense:

GOL DO FLAMENGO! QUE GOLAÇO DO PEDRO!



Flamengo 1x0 Athletico-PR pic.twitter.com/o7OQ7SWr96 — Sala12 (@OficialSala12) November 5, 2020

Pedro è anche il protagonista del 2-0, rete di certo meno spettacolare ma fondamentale per indirizzare la gara, poi vinta dal Flamengo per 3-2.

SEGUNDO GOL DE PEDRO! Flamengo 2 x 0 ATHETICO-PR pic.twitter.com/iu4IfdYi2b — Domenec Mil Gral (@Domenflale) November 5, 2020

Per il brasiliano si tratta del diciassettesimo centro in 29 gare da quando è ritornato a casa, numeri e colpi che fanno aumentare i rimpianti per quanto visto in Italia, e chissà se non ci sia un'altra possibilità in viola per lui, visto che il riscatto dell'attaccante, seppur difficile, non è escluso.