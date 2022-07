Ieri la Fiorentina ha concluso il suo ritiro estivo 2022 a Moena. E lo ha fatto battendo per 4-0 in amichevole il Triestina: in gol Biraghi, Amrabat, Saponara e Bonaventura, con anche un inaspettato errore dal dischetto commesso da Luka Jovic. Ecco, di seguito, gli highlights confezionati da DAZN dell'ultimo test in Val di Fassa dei viola: