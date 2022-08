VIDEO, Commisso ai viola: "Fate una bella gara"

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso durante il pranzo ha parlato alla squadra che oggi debutterà al Franchi. Il presidente ha ringraziato tutti e caricato i ragazzi: "In America vi ho visto dalla tv, un mese fa non sapevo neanche se potevo venire ma ce l'ho fatta per starvi vicini. Io sono fortunato: In America ho chi pensa alla Mediacom quando non ci sono e qui ho l'allenatore, Joe Barone e tutto il nostro staff che guardano la Fiorentina quando non ci sono e per questo li ringrazio tutti. Ragazzi oggi si gioca: facciamo bene. Questi due incontri con Empoli e Cremonese sono importantissimi per partire con il piede giusto. Io sono vicino a tutti voi, fate una bella partita oggi grazie"