VICESIND. FI, Stadi nuovi? È problema dell'Italia

Il vicesindaco di Firenze Cristina Giachi ha commentato la conferenza tenuta ieri da Nardella e l'esposizione dello striscione "Io sto con Rocco": "E' stato un modo per ricordare che le priorità del sindaco sono sia la città di Firenze che la Fiorentina. Non capisco le polemiche. Bisogna ricordare che in Italia, stadi ex novo non sono stati fatti. Di conseguenza è un problema del paese, non solo di Firenze. La burocrazia è un inciampo. Decreto semplificazioni burocrazia? Ci credo, è l'ultima occasione e speranza per cercare di aumentare la nostra crescita e lo sviluppo che già abbiamo".