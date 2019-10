VERSO SASSUOLO, Settore ospiti a 25€: i dettagli

Attraverso il suo sito ufficiale, il Sassuolo ha reso noti quelli che sono i prezzi dei biglietti disposti per la partita di mercoledì 30 alle ore 21 contro la Fiorentina. I tagliandi per il settore ospiti, quello che interessa più da vicino ai tifosi viola, saranno acquistabili singolarmente al prezzo di 25 euro ciascuno. Per quanto riguarda gli altri settori, i costi variano dai 25 euro della tribuna sud ai 105 della tribuna osvest centrale superiore. La prevendita sarà attiva da oggi presso i punti vendita del circuito VivaTicket e online su www.vivaticket.it. La vendita del Settore Ospiti (Tribuna Nord) si concluderà alle ore 19 di martedì 29 ottobre: il giorno della gara non è possibile acquistare tagliandi nel Settore Ospiti (Tribuna Nord). I biglietti acquistati in Tribuna Nord non sono cedibili: per tale tipologia di tagliandi non è ammesso il cambio nominativo. Un altro settore destinato ai tifosi della Fiorentina è quello della Tribuna Est Laterale (settori A-B-C-D). Si informa inoltre che l'area di parcheggio loro esclusivamente riservata è collocata in Viale Felice Romano, presso l'ingresso del settore di Tribuna Nord. I tifosi sono pregati di utilizzare tale ampio parcheggio con la specifica che, al fine di agevolare il deflusso del pubblico, al termine dell'evento sportivo i tifosi non subiranno ritardi nell'accedere al park e nel rientro.