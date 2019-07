VERETOUT, Tra "mal di pancia" e tensione coi tifosi

La prima giornata a Moena - finita con una botta alla caviglia - è stata piuttosto intensa per Jordan Veretout. Come scrive La Gazzetta dello Sport, ritiro a tempo determinato per il giocatore, che non vede l’ora di cambiare aria e lottare per traguardi prestigiosi con un club di prima fascia. Il colloquio tra la dirigenza viola e l’entourage del calciatore di due giorni fa ha portato, però, a evitare strappi fastidiosi. Anche nelle ultime stagioni Moena ha vissuto storie particolari per alcuni giocatori desiderosi di lasciare la Fiorentina, vedi Nikola Kalinic e Federico Bernardeschi. All'inizio dell'allenamento, applausi al gruppo e un paio di insulti al calciatore. "Buffone" ha gridato qualcuno, "Che sei venuto a fare" ha detto un altro. Senza ottenere risposta dal francese. Episodi isolati e durati un lampo.