VERETOUT, Sondaggi per lui anche da parte del Milan

Il Milan ha effettuato dei sondaggi per Jordan Veretout. Secondo quanto riporta sportmediaset.it i rossoneri dovrebbero ufficializzare a breve Maldini come direttore tecnico con pieni poteri, Giampaolo come allenatore, Massara come direttore sportivo e infine Boban che avrà una figura importante, ancora da definire, ma lavorerà con l'ex capitano e gestirà i rapporti con la UEFA. Il Milan avrebbe dunque già chiuso per Sensi del Sassuolo e vorrebbe fare altrettanto con Barella del Cagliari che però è una pista difficilmente percorribile. Ecco dunque che l'alternativa potrebbe rappresentarla il centrocampista francese della Fiorentina che, per stessa ammissione di Commisso, sarà probabilmente ceduto.