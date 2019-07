VERETOUT, Milan all'assalto, ma la Roma rilancia

Secondo La Nazione, è difficile che i viola scendano dai 25 milioni chiesti per Veretout, anche se le tensioni respirate a Moena coi tifosi potrebbero cambiare le carte in tavola. Ad esempio, il Milan potrebbe utilizzare Biglia come parziale contropartita, anche se l'argentino ha un ingaggio davvero di livello e i suoi 33 anni non lo favoriscono, così come i problemi di natura fisica che lo hanno frenato nella passata stagione. Veretout intanto aspetta che la Roma possa alzare l'offerta da mettere sul tavolo davanti a Pradè. I giallorossi, forti dell'accordo con il francese, possono provare a forzare la mano sapendo che i viola hanno necessità di chiudere la trattativa.