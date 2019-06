VERETOUT, Luca Pellegrini possibile carta per i viola

Lo sbarco di Fonseca a Roma coincide con la fase operativa del mercato dei giallorossi. Il tassello sul quale Petrachi sta lavorando alacremente è quello legato alla linea mediana, con la volontà di rilanciare per Veretout non solo a livello di ingaggio per il centrocampista francese, arrivando quindi a pareggiare la proposta del Milan, ma cercando anche nella carta Luca Pellegrini lo spiraglio per poter convincere la Fiorentina. Il prodotto del vivaio giallorosso ha le caratteristiche giuste per poter rappresentare la contropartita ideale per la compagine viola.