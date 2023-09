FirenzeViola.it

Termina con un pareggio a reti bianche il posticipo del lunedì sera tra Verona e Bologna. Risultato un po' bugiardo per quanto successo; fioccano le occasioni da una parte e dall'altra, ma non le reti. Grande serata per il portiere del Verona, Lorenzo Montipò, autore di un'ottima prestazione.