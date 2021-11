VENUTI, Il gruppo si vede nelle emergenze. Ibra...

Il difensore della Fiorentina Lorenzo Venuti ha parlato ai microfoni di Sky prima della sfida contro il Milan: “Ho già giocato centrale a Benevento e a Lecce. Siamo in emergenza, ma la forza del gruppo si vede in questi momenti e chi verrà chiamato in causa farà la sua partita".

Non sarà facile giocare contro due attaccanti così fisici come Ibra o Giroud.

"Non sarà facile ma proprio per la squadra che andiamo ad affrontare, in salute nonché la prima in campionato".