VENTURA, Gattuso profilo importante. Vlahovic...

Gian Piero Ventura, ex allenatore del Cagliari ed ex ct dell'Italia, ha parlato prima della sfida contro i rossoblù. Queste le sue dichiarazioni: "Cagliari, Torino e Fiorentina secondo me avevano ambizioni europee. Hanno dei valori assoluti ed i due presidenti non credo se l'aspettassero. Sono state brave ad uscirne, le ultime due vittorie hanno portato un po' di serenità... Basti pensare al Cagliari dopo che perse con il Torino che vide il baratro. Semplici? E' un lavoratore, una persona seria e quando ci sono delle partenze difficili bisogna avere un po' di lungimiranza. C'era il rischio che il cambio di allenatore avvenisse troppo tardi, ma è stato bravo. Così come Iachini che ha ripreso il filo conduttore perché il problema è lo spirito, la voglia e la rabbia che la squadra mette in campo. Vlahovic? L'ho visto la prima volta in Primavera in una finale contro il Torino e parlando con amici dissi che se non avesse sfondato in Serie A il calcio sarebbe finito (ride, ndr). Aveva dentro il sacro fuoco, si percepiva... E' maturato, sta diventando un calciatore di valore assoluto. Potrebbe essere importante per tante squadre di Serie A. Gattuso? L'allenatore è bravo quando ottiene risultati, quest'anno ha fatto un campionato sopra le righe. Ha la rosa migliore degli ultimi 10 anni a Napoli, ma ha avuto tantissimi indisponibili. E' un tecnico giovane, se dovesse centrare la Champions potrebbero anche ripensarci: è davvero un bel profilo".