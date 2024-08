VENEZIA, Tessmann non convocato contro il Brescia

FirenzeViola.it

L'allenatore del Venezia Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa in occasione della gara di domani alle 18:00 che vedrà i lagunari ospitare il Brescia in Coppa Italia. Il tecnico ha risposto così su Tanner Tessmann, obiettivo del centrocampo viola:

"Ho parlato con i ragazzi, non sono cose che mi competono e se ne occuperà la società. Busio? Lui fa parte del progetto al 100% a livello tecnico. Per quanto riguarda Tessmann invece se ne occuperà la società". Il centrocampista statunitense non è stato convocato per la sfida di domani contro il Brescia.

Di Francesco ha poi parlato anche dell'ex viola Alfred Duncan:

"E' arrivato tardi, ha migliorato la sua condizione fisica, mettendo minuti sulle gambe. Il progetto non lo fa l'allenatore, ma la società e lui sapeva dove voleva andare così come la società. E' l'uomo giusto che ci serviva. Faccio i complimenti a tutti per quanto hanno dimostrato fino ad ora".