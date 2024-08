VENEZIA, Occhi su Schingtienne, visionato anche dai viola

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un nuovo centrale per il Venezia: secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, i lagunari sono sempre più vicini a Joel Schingtienne, difensore classe 2002. La distanza fra le parti non è esagerata, intorno ai 400 mila euro per un affare da 3,5. Quindi nelle prossime ore le diplomazie saranno al lavoro per limarle ulteriormente se non annullarle.

Si respira un cauto ottimismo sulla chiusura dell'operazione per una cifra totale di circa 3 milioni, più 500 mila euro di bonus. A gennaio, secondo Tmw, si era parlato di club italiani, come Fiorentina, Atalanta e Torino, società che hanno mostrato interesse al pari dei tedeschi del Werder Brema. Prodotto del settore giovanile dell'Anderlecht, Schingtienne è un difensore centrale di grande fisicità che nell'ultima stagione di Jupiler Pro League ha vissuto una crescita importantissima.