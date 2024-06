VENEROSO, Vittoria era il giusto finale del percorso viola

FirenzeViola.it

Intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com l'agente di mercato Matthias Veneroso ha parlato della sconfitta della Fiorentina in finale di Conference League mercoledì sera ad Atene. Queste le sue dichiarazioni: "Peccato, davvero. La Fiorentina ha giocato per vincere la partita. L’Olympiacos ha trovato un gol in extremis: queste sono le finali, succede. La vittoria sarebbe stata il giusto e meritato finale per chiudere un percorso. Peccato che abbiano perso, per il tipo di cammino fatto e per quanto vissuto sarebbe stato bello alzare il trofeo al termine della stagione. Ma la Fiorentina esce dalla competizione con la consapevolezza di essere una squadra forte, competitiva e attrezzata per fare bene anche in Europa e non solo in Italia".

Qualcuno che l’ha impressionata tra gli avversari?

“Mi ha fatto un’ottima impressione Chiquinho, un giocatore dalle ottime potenzialità e che può fare bene. In ogni caso la Fiorentina deve ripartire consapevole di essere forte e attrezzata”.