VENERATO, Pareggio del Bologna meritato. I viola...

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato così della gara appena conlusasi in pareggio tra Bologna e Fiorentina: "Il pareggio del Bologna è meritato. Dispiace per Iachini, che poteva partire con il piede giusto. La Fiorentina ha troppa qualità per la posizione in classifica che occupa, sono sicuro che si riprenderà nel girone di ritorno. Iachini può rimettere in sesto la squadra. Ha vinto dei campionati, quindi non sa solo difendersi. L'equilibrio tra tecnica e corsa è quello che ci vuole, con geometri, architetti e muratori".