VENERATO, Gattuso lascerà Napoli ma non per Firenze

Il noto giornalista RAI Ciro Venerato alla trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato così del futuro del tecnico del club partenopeo: "Gattuso lascerà Napoli, non c'è margine per recuperare il rapporto con De Laurentiis. Non è convinto di accettare la Fiorentina. Direbbe sì solo con una squadra rifatta ex novo. Soprattutto a centrocampo. Servirebbero 7-8 acquisti da parte di Commisso per costruire una formazione a sua immagine e somiglianza".