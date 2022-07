VAZQUEZ, Dura giudicare Jovic. Forse più 2ª punta

Rafa Martin Vazquez, grande ex madridista ha parlato di Jovic, nuovo attaccante della Fiorentina. "E' difficile parlare di lui - spiega a TMW - nel senso che non ha giocato tanto al Real in questi 2-3 anni. Praticamente non ha giocato ed è difficile dare un parere. E' vero che prima di arrivare qui comunque qui lui comunque aveva fatto bene a Francoforte".

Per quel poco che ha visto che giocatore è?

"Secondo me l'importante è sapere dove inserirlo e in che posizione se lui è centravanti puro o una seconda punta, questo è il dubbio che ho io".

Al Real come ha giocato?

"Al Real come detto non ha giocato molto e dunque è complicato fare una valutazione, però per me quando ha giocato a volte era davanti, altre dietro a Benzema e non so dire qual è la posizione ideale. Bisogna vedere dove viene posizionato però penso sia un giocatore in grado di fare un buon numero di reti. In ogni caso mi pare più bravo ad arrivare da seconda punta più che prima. E' la mia sensazione ma dipende da come gioca la squadra".

Nel 4-3-3 di Italiano?

"E' un buon giocatore, ancora giovane. Al Real non ha avuto opportunità e giocare avendo davanti Benzema è dura per tutti. Ha un buon fisico e di schiena alla porta può giocare bene. Penso che abbia i gol, sa definire l'azione".