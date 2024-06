VANOLI, Arrivato a Torino per il primo giorno da tecnico

FirenzeViola.it

Primi passi per Paolo Vanoli nel mondo granata. Il neo tecnico, scelto dal presidente Urbano Cairo come successore di Ivan Juric, è infatti arrivato a Torino per il primo approccio con la sua nuova squadra. Vanoli è arrivato stamani in macchina al Filadelfia, dove tra le altre cose incontrerà anche il difensore Schuurs (attualmente infortunato) e prenderà coscienza con le strutture granata.