VANNUCCI, Impegno per ristrutturare il Franchi

Dopo la scesa in campo del presidente della Regione Eugenio Giani contro l’urbanistica concertata che Commisso vorrebbe tanto poter applicare al territorio della Piana per poter costruire un nuovo stadio a Campi Bisenzio, è il gruppo Pd in consiglio regionale a firmare, compatto, una mozione in difesa della normativa regionale sul governo del territorio. I Dem insomma, primo firmatario l’ex assessore allo sport di Palazzo Vecchio, ora consigliere regionale Andrea Vannucci, sostenuto da alcuni consiglieri, chiedono che l’intero consiglio regionale si impegni per: "Favorire, a partire dalla prospettata ipotesi di rifacimento complessivo dello stadio Artemio Franchi, in seguito alle indicazioni del Mibact, e dalla necessità di dotare la città di Firenze di un impianto moderno e funzionale capace di generare impatti positivi in termini sportivi, economici e sociali, a prediligere interventi, anche finalizzati ad incrementare i servizi e le attività, principalmente mediante il recupero e la riqualificazione delle volumetrie esistenti, in coerenza con gli obiettivi dettati dalla normativa regionale in materia di governo del territorio. Il tema della dotazione di un nuovo impianto sportivo della principale società calcistica della Toscana – ha scritto Vannucci – oltre che un elemento concernente materie di attinenza al settore sportivo, coinvolge necessariamente, per l’impatto urbanistico di tale struttura, la programmazione urbanistica della città che lo ospita, Firenze, e del territorio circostante".