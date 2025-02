Valore di mercato dell'undici tipo, Fiorentina settima in Serie A

Con il mercato ormai alle spalle, il portale Transfermarkt.it ha stilato la classifica degli undici tipo più preziosi in Serie A. In queata speciale graduatoria la Fiorentina si trova in settima posizione con un valore, della sua top11, di 180 milioni di Euro. I viola, grazie al mercato di riparazione e all'andamento della squadra in questi primi sette mesi di campionato, hanno aumentato il loro valore quasi del 17%. Primato che spetta all'Inter con un vlaore massimo dell'undici titolare di oltre 500 milioni. Secondo gradino del podio per il Milan con 404 milioni (anche se il vlaore è diminuito del 4,5% rispetto ad agosto), mentre il terzo posto è della Juventus. I bianconeri hanno un valore massimo dei titolari pari a 347 milioni. Fa scalpore il Como che con una percentuale di oltre il 43% è la squadra che aumentato di più il vlaore del suo undici titolare tipo. Di seguito il post Instagram con la classifica completa: