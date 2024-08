VALENTINI, C'è l'offerta per anticipare l'arrivo ma il Boca...

FirenzeViola.it

La Fiorentina spinge forte per provare ad anticipare l'arrivo dall'Argentina di Nicolas Valentini e nelle ultime ore ha proposto una cifra da 1,5-2 milioni di euro per provare a prendere il centrale prima della sua naturale scadenza del contratto prevista per il prossimo mese di dicembre. Il Boca Juniors però non vuole sentire ragioni e per liberarlo in anticipo chiede almeno il doppio, cifra che la Fiorentina non vuole investire avendo già messo sotto contratto il calciatore dal prossimo inverno. A riportarlo è Il Tirreno.