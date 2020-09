VALDARNO, Il 9 settembre Memorial Chiara Baglioni

Mercoledì 9 settembre avrà luogo la terza edizione del Memorial Chiara Baglioni. Collega giornalista sportiva e Addetto Stampa dell'ASD Valdarno nella Stagione 2016/2017, che ci ha lasciato proprio in quella annata sportiva a soli 32 anni. Questo il comunicato della società:

"Chiaretta, ormai la chiamavamo tutti così , come degli amici. Siamo alla terza edizione del torneo che organizziamo in tua Memoria, un modo per ricordarti, semplice, come del resto lo eri tu… Purtroppo in questo torneo non avremo l’apporto di tuo Papà Giuliano, che è venuto a trovarti in cielo. Come un fulmine a ciel sereno, in pochissimo tempo non dandoci neanche l’occasione per salutarlo come si deve a causa delle restrizioni inerenti al Covid-19. Nonostante tutto la forza d’animo e la determinazione della nostra amica Paola hanno fatto si che un importante appuntamento come questo non saltasse un’edizione. Programma classico con tutte le categorie del settore giovanile più la Juniores con gare di semifinali e finali. Questa stagione si arricchisce con due raggruppamenti a giornata riservati alla Scuola Calcio èlite per i Pulcini 2010 e 2011. Si ampliano anche i confini della manifestazione tale da definirsi quasi Regionale, vista la partecipazione di squadra della provincia di Firenze, Arezzo e Siena. Con grande soddisfazione la società ringrazia per l’operato il responsabile del settore giovanile Roberto Paoli e l’organizzatore del torneo Lorenzo Bernacchioni, che ha fatto tesoro dell’esperienza di Loris Innocenti responsabile della scuola calcio èlite ed Anselmo Robbiati Direttore Tecnico della nostra scuola calcio come sempre presenti al Torneo nelle varie fasi di sviluppo dello stesso. Il presidente orgoglioso per la presentazione dell’evento si augura una forte partecipazione della comunità figlinese in ricordo di “Chiaretta” e di suo papà Giuliano".