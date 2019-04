VALCAREGGI, Sarà battaglia a centrocampo

A Radio Crc nella trasmissione "Si gonfia la rete" è intervenuto Furio Valcareggi che ha parlato di Fiorentina-Napoli di questa sera. Ecco alcune sue parole: "Stasera i tifosi del Napoli a Firenze saranno tantissimi. La gara sarà tecnica, la risolveranno i solisti. Lavezzi mi fa paura perché ha un solo obiettivo che è la porta. A centrocampo la Fiorentina sta bene, come del resto anche il Napoli, quindi in quel reparto la gara è equilibrata. La differenza si farà in attacco. Stasera il Napoli penserà alla Fiorentina, dopo questa gara penserà al Chelsea. Nel calcio quando fischia l'arbitro può accadere di tutto, quindi i risultati di ogni match sono aperti. La Fiorentina è una bella squadra, ha buoni calciatori ed è progettata per arrivare in Europa League. Mazzarri non lo sento da un bel po' di tempo, però il tecnico azzurro è un grandissimo allenatore che ha dei difetti che non devono essere eliminati, ma limati. Mazzarri è una eccellenza, è un motivatore, conosce gli avversari ed ha fatto bene in tutte le piazze che ha allenato".