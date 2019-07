VALCAREGGI, Chiesa vuole andarsene. Domani...

Il procuratore Furio Valcareggi ha detto la sua sul caso Chiesa e sul sorteggio del calendario. Ecco quanto dichiarato: "Un inizio non facile per la Fiorentina che alla prima giornata incontrerà il Napoli al Franchi. Non mi piace la squadra che sta nascendo, serve gente con più voglia di fare, ma ancora tutto è da definire. Chiesa? Secondo me se ne andrà perché ha deciso così anche se i viola non sono, comprensibilmente, d'accordo. Domani ci sarà un incontro con il ragazzo e la situazione sarà più chiara".