V.PRES. MONTEVARCHI, Ci piacciono alcuni viola

Andrea Romei, vice-presidente dell'Aquila Montevarchi, è intervenuto in diretta su TMW Radio, nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Ecco le sue parole, dove è stato fatto riferimento all'amichevole di dopodomani contro la Fiorentina: "Erano tre anni che cercavo di organizzare questa amichevole e ce l'ho fatta... All'inizio giocavamo sabato, e sarei potuto esserci, poi però giochiamo domenica e ho un traghetto che devo prendere per forza. Mi dispiace perché ci tenevo. Una collaborazione con i viola? Il discorso è aperto, anche in questo momento. Stanno provando a piazzare principalmente in Serie B, però, sia loro che l'Empoli. A noi di Serie C toccano ragazzi che spesso non hanno la gamba, ancora. Comunque stiamo parlando con loro di alcuni nomi, per provare a valorizzare qualcuno qui da noi".