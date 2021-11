USSI TOSCANA, Greta? Ci costituiamo parte civile

Franco Morabito, presidente dell'USSI Toscama, ha parlato così della vicenda legata a Greta Beccaglia: "Siamo in una società i cui facciamo mille appelli, celebriamo giornate di sensibilizzazione e poi vediamo episodi come quello successo a Greta. In quel caso specifico vorrei sottolineare lo stile e l’educazione della giornalista, che non ha perso il controllo della situazione e ha mantenuto un’integrità da applausi, davvero un grande stile. In questo mi sento anche di dire che tutto lo studio avrebbe dovuto prendere una posizione ben più forte e decisa in difesa della propria inviata.

L’USSI Toscana ha deciso di costituirsi parte civile nel caso Greta Beccaglia volesse andare avanti per vie legali”