USSI E AST, Le assostampa ricordano Sandro Rialti

Il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti dell'Associazione Stampa Toscana e Franco Morabito, presidente del Gruppo toscano giornalisti sportivi, USSI, partecipano affranti al lutto della famiglia per la scomparsa di Alessandro Rialti, carissimo collega, corrispondente da Firenze del Corriere dello Sport Stadio. Aveva 69 anni e da tempo immemorabile era uno dei cronisti di punta della Fiorentina, che raccontava con la sua prosa pacata e, al tempo stesso, appassionata. E' veramente difficile, in questo, momento parlare di Alessandro Rialti al passato. E' stato un giornalista amato dai tifosi della Fiorentina e anche dai colleghi, molti dei quali, nemmeno più giovani, hanno imparato da lui i rudimenti di una professione, o se volete di un mestiere, che entra nel sangue e non ti abbandona più. Alessandro se n'è andato improvvisamente, stasera, dopo un rapido ricovero a Careggi. L'Associazione Stampa Toscana e l'Ussi si stringono alla sua famiglia nel più profondo cordoglio e in un ricordo che non ci abbandonerà mai.