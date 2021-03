UNDER21, Tra Italia e Spagna finisce a reti bianche

Finisce 0-0 tra Spagna e Italia, nella seconda gara del girone valido per l'Europeo Under 21. Gara accesa, poco spettacolare e molto aggressiva, con tantissimi gialli mostrati dall'arbitro Osmers e tre espulsi, nel finale di gara. Una traversa di Frattesi nel primo tempo, una Spagna poco spettacolare ma più efficace nella ripresa, che sfiora la vittoria nel finale, con solo un Carnesecchi straordinario a tenere in gara l'Italia. Per il passaggio del turno, ora, gli Azzurri dovranno battere la Slovenia.