UNDER21, I convocati: Presenti Bove, Bianco e Kayode

© foto di www.imagephotoagency.it

Carmine Nunziata ha stilato la lista dei convocati per le due sfide, valide per le qualificazioni ai mondiali di categoria, della nazionale italiana Under 21. Tra i presenti per i due match contro San Marino, in casa, e Norvegia, in trasferta, ci sono anche il nuovo acquisto gigliato Edoardo Bove, il difensore della Fiorentina Michael Kayode e il centrocampista Alessandro Bianco. Quest'ultimo è vicino a passare in prestito secco dal club viola al Monza. Di seguito la lista ufficiale: