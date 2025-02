Un altro Buffon in Nazionale: è Louis Thomas convocato però da U.18 della Repubblica Ceca

(ANSA) - ROMA, 18 FEB - Domenica scorsa è andato in panchina per la prima volta in serie B, convocato dal tecnico del Pisa Pippo Inzaghi, amico ed ex compagno di suo padre. Ora Louis Thomas Buffon, classe 2007, talento offensivo della Primavera pisana e primogenito di Gianluigi Buffon, pluricampione d'Italia, campione del mondo 2006 e attuale capo delegazione azzurro, ha ricevuto la prima convocazione in nazionale. Non si tratta però dell'Italia ma della Under 18 della Repubblica Ceca che si radunerà a Pasek dal 23 al 26 febbraio. Buffon jr infatti ha anche il passaporto della Repubblica Ceca in quanto sua madre è l'ex modella Alena Seredova, e per questo ha ricevuto la chiamata da Praga.

Louis Thomas avrà comunque la possibilità, in base alle regole della Fifa, di optare eventualmente per l'Italia finché non avrà giocato una partita ufficiale con una delle due nazionali dei paesi di cui ha il passaporto. A quel punto non potrà più cambiare. Un caso del genere è stato quello di Daniel Maldini, convocabile anche dal Venezuela, nazione di origine di sua madre, ma che non potrà giocare nella 'Vinotinto' essendo stato impiegato dal ct azzurro Luciano Spalletti in Nations League. (ANSA).