ULIVIERI, Stadio fuori Firenze? Scempio alla città

Il presidente dell'Associazione Italiana Allenatori, Renzo Ulivieri, ha parlato nel corso della trasmissione '30° Minuto' in diretta su Toscana Tv: "Il problema è che non si è fatta una vita normale fino ad ora. Si è dimenticato quello che è il gesto atletico inerente alla partite. Ci vuole gradualità nel ripartire, soprattutto per quanto riguarda il ritmo partita. Sappiamo degli infortuni che sono capitati, considerando che alcuni campionati come quello tedesco sono ripartiti. Noi allenatori abbiamo sempre sostenuto Gravina sull'idea della ripartenza, per i campionati professionisti. Abbiamo dovuto purtroppo rinunciare al campionato femminile, peccato. Sarebbe stato importante poter far continuare anche la Serie A femminile. Cinque cambi? C'era la preoccupazione di una ripartenza difficile. E' stata la soluzione tecnica che abbiamo preferito. Mi sembra una cosa molto logica legata alla sforzo fisico che i calciatori sono chiamati a sostenere. Commisso? Sono tifoso della Fiorentina anche se non sono andato col cartello davanti 'Io sto con Rocco'. Se ha l'intenzione di rimodernizzare l'area di Campo di Marte e quindi per un restyling del Franchi, allora io sto con lui. Ma se altrimenti lui vuole spostare, divento per la Juventus. Se dovesse spostare lo stadio via dal Comune di Firenze sarebbe uno scempio alla città. Mi dispiace che ci siano persone che gli vadano dietro e che non si pensi a che fine farà il Franchi".