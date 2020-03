ULIVIERI, Si può giocare anche con gli stadi vuoti

Renzo Ulivieri, presidente dell'Associazione Italiana Allenatori e allenatore del Pontedera femminile, è intervenuto come ospite su TMW Radio.

È un momento particolare per il mondo del calcio, quale sarà la soluzione per la Serie A?

“Annullare il campionato è l’estrema soluzione. Probabilmente si andrà a tappe forzate e si concluderà in maniera regolare giocando tutte le partite anche dopo il 30 giugno. Si comincerà a porte chiuse ma bisogna cercare di finirlo rispettando sempre la sicurezza”.

Qual è la posizione degli allenatori sulla ripresa degli allenamenti?

“Ce lo diranno i medici che conoscono la realtà dal punto di vista sanitario quando riprendere le attività. Non possiamo decidere da soli. Dobbiamo confrontarci con tutti i membri delle società”.

Cosa ne pensa del possibile taglio di stipendi nel mondo del calcio?

“Non si può fare un discorso che riguarda tutti. Gli stipendi che servono per andare a fare la spesa non devono essere toccati perché servono per vivere. Mi riferisco a preparatori atletici, giocatori di categorie inferiori, allenatori del settore giovanile e così via”.

C’è la possibilità di giocare a porte chiuse fino alla fine del campionato?

“Se c’è la necessita lo dovremmo fare per motivi di sicurezza. È senza dubbio triste ma se non cambiano le cose ne vedremo molti di stadi vuoti. Giocare con gli spettatori è bello ma non indispensabile. Si può giocare anche con gli spalti vuoti”.