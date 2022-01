UFFICIALE, Tuanzebe nuovo rinforzo per il Napoli

"Benvenuto Axel". Con questo tweet, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha dato il benvenuto ad Axel Tuanzebe, da oggi nuovo difensore del club partenopeo. Stamattina il Napoli ha depositato in Lega il contratto del difensore inglese che arriva in prestito dal Manchester United. Il calciatore potrebbe essere già a disposizione per la sfida in Coppa Italia del 12 gennaio contro la Fiorentina.