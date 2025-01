UFFICIALE, Tomas Palacios è il nuovo difensore del Monza

FirenzeViola.it

Il Monza ha ufficializzato in queste ore il suo nuovo difensore, dopo la cessione di Pablo Marì alla Fiorentina, il 21enne argentino Tomàs Palacios che arriva dall'Inter. Questo il comunicato del club brianzolo: "Tomás Palacios è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore arriva dall’Inter a titolo temporaneo fino al termine della stagione. Benvenuto Tomás!"

"Tomás Palacios ha collezionato 5 presenze con la nazionale argentina Under 20, prendendo parte anche ai Giochi Sudamericani 2022. Difensore mancino elegante e tecnico, ha giocato 22 gare in Primera División argentina con le maglie di Talleres de Córdoba (7) e Independiente Rivadavia (15). Tra il suo esordio (25 febbraio 2024) e la sua ultima partita (5 agosto 2024) con la maglia dell’Independiente Rivadavia in Primera División, Tomás Palacios è stato il giocatore biancoblù che nel massimo campionato argentino ha ingaggiato e vinto più duelli e recuperato più palloni".