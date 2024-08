UFFICIALE, Szczesny e la Juve risolvono il contratto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Juventus e il portiere Wojciech Szczesny si separano ufficialmente. Il club bianconero e il polacco hanno risolto infatti il contratto dopo 7 anni.

"Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver risolto consensualmente con il calciatore Wojciech Tomasz Szczesny il contratto di diritto alle prestazioni sportive. Tale operazione genera un impatto economico negativo sull’esercizio 2023/2024, pari a € 1,6 milioni, per effetto dell’adeguamento del valore netto contabile del diritto alle prestazioni sportive del calciatore". Questo invece il comunicato con il quale è stata ufficializzata la risoluzione. Risoluzione consensuale del contratto: Wojciech Szczesny e la Juventus si salutano dopo sette stagioni trascorse insieme. Era il luglio del 2017 quando Tek, così abbiamo tutti imparato a chiamarlo, faceva la sua prima conoscenza con l’ambiente juventino, dopo la parentesi di due stagioni in prestito alla Roma, con la quale si è affacciato per la prima volta al calcio italiano, approdando a Torino da Londra, sponda Arsenal".