UFFICIALE, Norgaard saluta: va al Brentford

È ufficiale, dopo un solo anno e una manciata di partite in maglia viola Christian Norgaard ha lasciato la Fiorentina: a dare l'annuncio ufficiale è stato il suo nuovo club, il Brentford, con il quale l'ex Brondby ha siglato un accordo di quattro anni più un'opzione per il quinto. Norgaard, pagato dalla Fiorentina la scorsa estate 3,5 milioni di euro, è stato rivenduto a 4. Ecco il tweet della società inglese che ufficializza l'operazione:

✍ We are delighted to confirm the arrival of Christian Nørgaard from @acffiorentina



https://t.co/mzG5ztuv26#BrentfordFC pic.twitter.com/4tynJtkV56