UFFICIALE, Nainggolan riparte dalla Serie B belga

FirenzeViola.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Lokeren ha comunicato l'ingaggio di Radja Nainggolan fino al termine della stagione: "Presentare Radja Nainggolan in realtà non è necessario - la nota ufficiale del club di seconda divisione belga. Il curriculum della nostro nuovo acquisto parla da solo. Ha giocato ben 367 partite nella Serie A italiana per club di fama mondiale come Roma, Cagliari e Inter. Ha anche giocato più di 40 partite con l'Anversa FC. Inoltre, non dobbiamo dimenticare che ha fatto parte per 30 volte della migliore generazione di sempre dei Red Devils. Fino a giugno 2024 ha giocato in Indonesia, più precisamente con il Bhayangkara FC.

Da allora ha mantenuto la forma fisica con un allenatore privato e mercoledì mattina si è allenato per la prima volta con la squadra. Si sta tentando di renderlo idoneo a giocare venerdì per la partita contro il Lierse SK. Ciò non è scontato perché la Federcalcio indonesiana deve presentare una serie di documenti ma il processo è già in corso. Martedì 28 gennaio non sarà comunque disponibile nel recupero contro l'Eupen, perché non affiliato al nostro club nella data di gioco originaria", si legge nel comunicato